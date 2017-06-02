Valinin ismiyle dolandırıcılık

Ordu Valiliği, Vali İrfan Balkanlıoğlu'nun isminin kullanılarak iş adamlarından bağış alındığı yönündeki bilgiler üzerine açıklama yaptı.

Ordu Valiliği, Vali İrfan Balkanlıoğlu'nun isminin kullanılarak iş adamlarından bağış alındığı yönündeki bilgiler üzerine açıklama yaptı.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklama da şöyle denildi: "Valiliğimize intikal eden şifahi şikayet ve duyumlara göre bazı şahısların iş adamlarımızı telefonla arayıp, Valimiz Sayın İrfan Balkanlıoğlu'nun ve Özel Kalem Müdürünün adını da kullanarak, 'Sayın Valimizin himayelerinde ihtiyaç sahibi şehit aileleri ve engelli vatandaşlarımız için yardım topluyoruz. Sizler de şehit ailelerine ve engelli vatandaşlarımıza yardımcı olur musunuz' diyerek, bağış talep ettikleri öğrenilmiştir.

Sayın Valimizin adını kullanmak, şehit ailelerimizi ve engelli vatandaşlarımızı istismar etmek suretiyle kendilerinden bağış talebinde bulunulan iş adamlarımızın veya vatandaşlarımızın kendilerini arayan şahıslara hemen itibar etmemeleri, arayan kişiden emin olmak için Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğünün 223 52 52 numaralı telefonundan durumu teyit etmeleri, bu teyidi yapmadan da asla bir hesaba para yatırmamaları, gerekirse durumu güvenlik birimlerine bildirmeleri, dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya kalmamaları açısından önem arz etmektedir."

(Metin Akyürek /İHA)