Valilikten öldürülen AK Partili Başkan Yardımcısına ilişkin açıklama
Van Valiliği, AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi.
Van Valiliği, AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Özalp ilçesi Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, 01.07.2017 günü saat 21.30 sıralarında, bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla geniş çaplı operasyon başlatılmıştır." denildi. Öte yandan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na getirilen Aydın Ahi'nin cenazesi sonrası hastaneye yakınları akın etti. AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk hastaneye gelerek Ahi'nin yakınlarına taziyede bulundu.
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