Valilikten hastaneye kaldırılan askerlere ilişkin açıklama

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Kırkağaç Jandarma Komanda Eğitim Alayında, 68 Mehmetçiğin zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılmasıyla ilgili son durumu açıklayan Manisa Valiliği, askerlerden 56'sının taburcu edildiğini, 12 askerin ise müşahede altında tutulduğunu belirterek askerlerde enfeksiyon ya da zehirlenme bulgusuna rastlanılmadığını belirtti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Kırkağaç Jandarma Komanda Eğitim Alayında, 68 Mehmetçiğin zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılmasıyla ilgili son durumu açıklayan Manisa Valiliği, askerlerden 56'sının taburcu edildiğini, 12 askerin ise müşahede altında tutulduğunu belirterek askerlerde enfeksiyon ya da zehirlenme bulgusuna rastlanılmadığını belirtti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Kırkağaç Jandarma Komanda Eğitim Alayında vatani görevini yapan çok sayıda asker dün gece saatlerinde mide bulantısı kusma şikayetiyle Kırkağaç, Soma ve Akhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Manisa Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada enfeksiyon ve ya zehirlenme bulgusuna rastlanılmadığını söyledi. Valilikten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Mayıs 2017 Saat 03.00 itibariyle Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alayında mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti sağlık kuruluşlarında müşahede altında bulunan 68 Mehmetçikten 56'sı taburcu edilmiş, 12'si müşahede altında bulunmaktadır. Alay Tabipliğine de bu şikayetle müracaat bulunmamaktadır. İlk tespitlerde zehirlenme veya enfeksiyona dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır."

