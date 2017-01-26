Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Valilikten bu görüntüye jet açıklama geldi!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Valilikten bu görüntüye jet açıklama geldi!

Mardin Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ahmet Türk’ün hastaneye götürülürken ellerinin kelepçeli olduğu yönünde sosyal medyada yer alan iddialar üzerine Elazığ Valiliği açıklama yaptı.

ELAZIĞ Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi Ahmet Türk'ün kelepçeli olarak hastaneye götürüldüğü yönünde sosyal medya ve televizyonlarda yayınlanan görüntüleri yalanladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında halen ilimiz ceza evinde tutuklu olarak bulunan Ahmet Türk'e, 25.01.2017 tarihinde muayene için ilimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmesi sırasında kelepçe takıldığı şeklinde bazı basın-yayın organlarında haberler yer almıştır. Ahmet Türk'e cezaevinden alınıp sağlık kuruluşundaki işlemlerinin bitirilmesine müteakip cezaevine teslim edilmesine kadar, hiçbir aşamada kelepçe takılmamıştır" denildi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kop Dağı'nda buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü
Nefes kesen derbi Fener'in
Bebeğini denize atan kadın tutuklandı
Başkan, Mehmet Ekici transferini açıkladı
Valilikten bu görüntüye jet açıklama geldi!
Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
ORC'nin referandum anketi: 7 bölgeden 6'sı 'evet' diyor!
ORC'nin referandum anketi: 7 bölgeden 6'sı 'evet' diyor!
Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!
Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!
İstanbul için korkutan 'deprem' uyarısı! Bakan tarih verdi
İstanbul için korkutan 'deprem' uyarısı! Bakan tarih verdi
Eski CHP'li Zülfü Livaneli'den 'Başkanlık'a destek
Eski CHP'li Zülfü Livaneli'den 'Başkanlık'a destek
Ege Denizi'nde son dakika deprem şiddeti kaç?
Ege Denizi'nde son dakika deprem şiddeti kaç?
İsveç'ten korkutan Ankara uyarısı! Oradan uzak durun
İsveç'ten korkutan Ankara uyarısı! Oradan uzak durun
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kop Dağı'nda buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü
Kop Dağı'nda buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü
Nefes kesen derbi Fener'in
Nefes kesen derbi Fener'in
Bebeğini denize atan kadın tutuklandı
Bebeğini denize atan kadın tutuklandı
Başkan, Mehmet Ekici transferini açıkladı
Başkan, Mehmet Ekici transferini açıkladı
Valilikten bu görüntüye jet açıklama geldi!
Valilikten bu görüntüye jet açıklama geldi!
Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
Bahçeli: 'Türklüğün bekası için 'evet' diyoruz'
Bahçeli: 'Türklüğün bekası için 'evet' diyoruz'
Kamyonetin kabini koptu, oksijen tüpleri yola dağıldı
Kamyonetin kabini koptu, oksijen tüpleri yola dağıldı
Varis çorabından uyuşturucu çıktı
Varis çorabından uyuşturucu çıktı
'Kulüp yöneticileri her istediğini söyleyemez'
'Kulüp yöneticileri her istediğini söyleyemez'
Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi başladı
Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi başladı
Şenol Güneş'ten dostluk mesajı
Şenol Güneş'ten dostluk mesajı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English