Valilikten 'Ahmet Türk'e kelepçe' haberine yalanlama

Elazığ Valiliği, tutuklu bulunan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün sağlık kontrolünden geçirilirken eline kelepçe takıldığı iddialarını yalanladı.

Elazığ Valiliği, tutuklu bulunan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün sağlık kontrolünden geçirilirken eline kelepçe takıldığı iddialarını yalanladı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında halen ilimiz ceza evinde tutuklu olarak bulunan Ahmet Türk'e, 25.01.2017 tarihinde muayene için İlimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmesi sırasında kelepçe takıldığı şeklinde bazı basın-yayın organlarında haberler yer almıştır. Ahmet Türk cezaevinden alınıp sağlık kuruluşundaki işlemlerinin bitirilmesine müteakip cezaevine teslim edilmesine kadar, hiçbir aşamada kelepçe takılmamıştır" denildi.

