16.01.2017 20:28 Valilik: 'Saldırıda 4 polis şehit oldu'

Diyarbakır Valiliği, Sur ilçesindeki terör saldırısında 4 polisin şehit olduğunu, 1'i ağır 2 polisin de yaralandığını açıkladı. Diyarbakır Valiliği, Sur ilçesindeki terör saldırısında 4 polisin şehit olduğunu, 1'i ağır 2 polisin de yaralandığını açıkladı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün saat 16.30 sıralarında geçişi esnasında bölgede bulunan Sadi Mezarlığı duvarının olduğu yere önceden tuzaklanmış patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi suretiyle saldırı düzenlenmiştir. Meydana gelen saldırıda 4 polis memurumuz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Şehit çevik kuvvet polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ise acil şifalar dileriz. Menfur terör saldırısının aydınlatılması için çok yönlü olarak inceleme başlatılmış olup, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.



