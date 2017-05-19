Valilik önünde bıçaklı kavga: 7 gözaltı

Adıyaman Valiliği önünde iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada polisin müdahalesi sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Valiliği önünde iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada polisin müdahalesi sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Valiliği binasının arka tarafında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda kavga eden şahıslar olay yerinden ayrıldı. İki grup bir süre sonra Adıyaman Valiliğinin ön tarafında kavga etmeye başladı.

Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ile yunus polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen 7 şahsı yere yatırarak ellerini arkadan kelepçeleyip gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken 1 adet bıçak ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Cihan Kizir / İHA)