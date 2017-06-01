Valilik 'çocuk kaçırıldığı' iddiasını yalanladı

Hatay Valiliği, son günlerde sosyal medyada yer alan 'kamyonetle çocuk kaçırıldığı' iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Hatay Valiliği, son günlerde sosyal medyada yer alan 'kamyonetle çocuk kaçırıldığı' iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesapları üzerinden "eski eşya almak bahanesi ile kapalı kasa kamyonet kullanan şahısların çocuk kaçırdığı" yönünde paylaşımlar yapıldığı bilgisi üzerine, güvenlik birimlerinin konu ile ilgili çalışma başlattıkları belirtildi. Açıklamada şunlara yer verildi:

"24 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında sosyal medyada görüntüsü paylaşılan kapalı kasa araç sahibinin 155 çağrı merkezini arayarak bulunduğu adresi beyan etmesi üzerine güvenlik birimlerimiz verilen adrese intikal etmişlerdir. Söz konusu adreste olduğu görülen kapalı kasa araçtan inen araç sahibi ve eşi ile yapılan görüşmede şahıs, ailesi ile birlikte Uşak'tan halı, kilim, yorgan gibi ürünler satmak amacıyla Hatay'a geldiğini, kendi aracı ile ilgili yapılan paylaşımları görünce korktuğu için 155'i aradığını beyan etmiştir. Şahıslar ve araç hakkında yapılan inceleme ve kontrollerde herhangi bir suç ya da suç unsuruna rastlanılmamıştır."

Açıklamada, il genelinde çocuk kaçırma veya benzeri olayların olmadığı, yapılan paylaşımların dedikodu kaynaklı uydurma haberler olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

(Buğra Güney / İHA)