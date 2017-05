Valilere 'Ramazan' talimatı

Valilere seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Ramazan'da mağdur olan, fakir olan, evinde sıkıntı çeken bütün vatandaşlarımıza el uzatınız. Devletin şefkatini bekleyen vatandaşlarımızla birlikte olunuz' dedi.

Valilere seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ramazan'da mağdur olan, fakir olan, evinde sıkıntı çeken bütün vatandaşlarımıza el uzatınız. Devletin şefkatini bekleyen vatandaşlarımızla birlikte olunuz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Hizmet Birliğinin 44. Olağan Genel Meclis Toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ederek terörü ülke topraklarından bütün türleriyle beraber tasfiye etme yolunda önemli mesafeler katettiklerine vurgu yaparak, "Bu konudaki kararlılığımızı her geçen gün daha da arttırdık. Yapılan operasyonlarda elde edilen başarılar göğsümüzü kabartmakla beraber PKK inlerinde ele geçen malzeme ve mühimmatın çokluğu ve çeşitliliği, teröre aktarılan finansal ve lojistik kaynağın büyüklüğü, karşı karşıya kaldığımız tehlikenin boyutlarını çok daha farklı bir şekilde ortaya koymuştur. Keza 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe teşebbüslerini ortaya koyan FETÖ'yle mücadelemizde kararlılıkla sürmektedir. FETÖ, tıpkı bir 'Matruşka' bebek gibi her gün bir başka boyutu açığa çıkıyor ve en acıklısı birileri hala kontrollü darbe gibi kelime oyunlarıyla bu mücadeleyi sulandırmaya çalışıyor. DEAŞ ile mücadelemiz ve tedbirlerimizde aynı şekilde hem yurt içi operasyonlarla hem de sınırımızın bitişiğinde dikkatle sürdürülmektedir. Orta Doğu'daki her gün değişen dengeler, ülkemiz tarafından yakından takip edilmekte ve Türkiye bu oyundaki en önemli küresel aktörlerden biri olarak barıştan ve insanlıktan yana tavır koymaktadır. Bunu yaparken de sınırlarının yanı başındaki terör örgütleri eliyle kurgulanmak istenen yeni sosyal ve siyasal yapıya ilişkin tedbirlerini de almaktadır" ifadelerini kullandı.



"BU KİŞİLERİN DHKP-C TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLDUĞUNU HİÇ SÖYLEDİLER Mİ?"

Bakan Soylu, açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili ise şunları kaydetti:

"Hepiniz takip ediyorsunuzdur, bir süredir basınımızın yoğun şekilde takip ettiği sözde bir açlık grevi hadisesiyle karşı karşıyayız. Tabii ki bu hadise bir takım çevrelerce OHAL kapsamında KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin işlerine dönebilmeleri için başlattıkları açlık grevi şeklinde pazarlanmaktadır. Kızılay'da Yüksel Caddesi'nde 9 Kasım 2016 tarihinden itibaren 2 kişi biri akademisyen, biri öğretmen, iki devlet memuru açlık grevi eylemine başlıyorlar. Her zamanki gibi klasik CHP'li vekiller gidiyor geliyor, bazen de HDP'li vekiller gidip geliyor destek veriyorlar. Basın açıklamaları, hatta bazı vekillerin yarım günlük, iki öğün arasında yapılan komik açlık grevleriyle verilen destekler var. Kamuoyuna aktardıkları hikaye şu; bu kişiler biri akademisyen, biri öğretmen güya OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç ediliyorlar. Mesleklerine geri dönmek için de açlık grevine başlıyorlar. Yapılan haberlerde ısrarla akademisyen ve öğretmen vurgusu yapılıyor ki olay daha kolay yönetilebilsin, tiyatro daha güzel oynansın. Peki şimdi ben İçişleri Bakanı olarak bir şey sormak istiyorum; Kasım ayından beri bu kişiler hep eylem yapıyorlar, Kasım ayından beri bu eyleme destek veren vekiller, basın kuruluşları, bu topluma, bu aziz millete, bu kişilerin DHKP-C terör örgütü üyesi olduğunu hiç söylediler mi? Siyaset, terör örgütlerinin kuklası olmamalıdır. Milletvekilleri, siyasi partililer bu konuda çok dikkatli olmalıdırlar."



"KANUNLA YENİ BİR KURUL OLUŞTURULDU"

Bakan Soylu, hükümetin bu kişilerin aileleri ve ilgili kişilerle de görüştüğünü bildirerek, "Evlatlarımızı bu örgütün pençesinden kurtarın diyorlar. Kanunla yeni bir kurul oluşturuldu, oraya müracaatınızı gerçekleştirin, her şey açık bir şekilde orada incelenecek, irdelenecek ve sonuca kavuşturulacaktır. Devletimiz, terörü bütün unsurlarıyla ve her yerden temizlemeye kararlıdır. Teröre değil destek, moral verene bile tahammülümüz yoktur. Bunların yanı sıra Türkiye yönetim modeli ve vesayetiyle mücadele noktasında 16 Nisan referandumu ile beraber önemli bir gelişmenin kapısını aralamıştır. Özellikle yönetim noktasında olan, idareciliği meslek olarak hatta belki de bir yaşam tarzı olarak benimsemiş, bu işe yürek vermiş insanlar olarak 16 Nisan'da Türkiye'nin yaşadığı değişimin büyüklüğünü, verilen kararın önemini belki de en doğru şekilde bizlerin anlaması gerekir. İçinde yer alan insanların bile şikayet ettiği bir sistemden, hızla hareket edebilen, modern siyaseti ve yönetimin gereklerine yerine getirebilme kabiliyetine sahip, kısıtlı değil, tam demokratik, muhalefeti edilgen olmaktan çıkarıp fonksiyonel hale getiren bir sisteme hukuken geçmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki 1,5 yıl bunun hazırlık dönemi olacak ve inşallah 2019 Kasım'da, bu yeni dönemde hep beraber fiilen başlamış olacaktır. Türkiye gelişme yönünde büyük bir adım atmıştır ve bu adım birilerini çok ciddi şekilde rahatsız etmiştir" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, KÖYDES Projesi kapsamında neler yapıldığına ilişkin bilgileri de aktararak, 2017 yılında başka bir hamleyi başlatacaklarına işaret etti. Bakan Soylu, amaçlarının Anadolu'nın en ücra köşesine kadar sıcak asfaltı taşımak olduğunu kaydederek, bu yıl yapılacak ihalelerin tek yıllık olmayacağı, 3 yıl olacağı bilgisini verdi.



RAMAZAN UYARISI

Bakan Soylu, valilere Ramazan ayının kapıyı çaldığını söyleyerek, "Ramazan bir mağfiret ayı olduğu kadar özümüze yeniden sarılma, insanımızı yeniden kucaklama, kendimizi yeniden anlama ve aynı zamanda yardımlaşmanın, kardeşliğin, ötekine dokunmanın en önemli fırsatıdır. Özellikle sizlere büyük bir görev düşüyor, Ramazan'da mağdur olan, fakir olan, evinde sıkıntı çeken bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum el uzatınız. Şehrinizin eşrafı olabilir, sivil toplum örgütleri olabilir, bir gün onlarla birlikte olunuz ama Ramazan'ın geri kalan bütün günlerinde devletin şefkatini bekleyen vatandaşlarımızla birlikte olunuz. Biz başka devletlere, ülkelere, milletlere benzemeyiz. Bizim hesabımız bu dünya değildir, bizim hesabımız öteki dünyadır" mesajını verdi.

