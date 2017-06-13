Validen 2 askerin yaralandığı çatışmaya ilişkin açıklama

Bingöl'ün Genç ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 asker Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Vali Köşer, hem karadan hem havadan operasyonun devam ettiğini söyledi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 asker Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Vali Köşer, hem karadan hem havadan operasyonun devam ettiğini söyledi.

Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada, iki asker ağır yaralandı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte yaralanan askerler, helikopterle kente getirildikten sonra Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumuna ilişkin hastane yetkililerinden bilgi alan Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada iki piyade uzman çavuşun ağır yaralandığını söyledi.

Vali Köşger, "Genç kırsalında üç gündür devam eden bir mücadele var. Bölgede sıcak temaslar yaşanıyor, son iki günde iki şehit verdik. Aynı bölgede bugün tekrar bir sıcak temas yaşandı. İki piyade uzman personelimiz ağır yaralandı. Bingöl Devlet Hastanesi'nin bütün ekibi canla başla görevinin başındalar. Yaralı askerlerimize gerekli müdahaleler yapılıyor. İnşallah sağlıklarına kavuşmaları için bütün çaba sarf ediliyor" dedi.

Bölgede operasyonların devam ettiğini vurgulayan Vali Köşger, "Şuanda terörle mücadele devam ediyor. Hem havadan hem de karadan operasyon devam ediyor. İnşallah hem Bingöl'de hem de Türkiye'de bu terör belasından kurtulacağız" diye konuştu.

(Yılmaz Atar - Sinan Atan / İHA)