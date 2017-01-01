01.01.2017 15:31 Vali Yıldırım ve Başkan Babaş, şehit ailelerini ziyaret etti

Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım ile Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yılbaşı gecesi şehit ailelerini ziyaret etti. Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım ile Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yılbaşı gecesi şehit ailelerini ziyaret etti.



Vali Mesut Yıldırım ile Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yılbaşı gecesi 1988 yılında Muş ilinde terör saldırısı sunucu şehit olan Erkan Kendirci'nin annesi Hatice Kendirci ile babası Yusuf Kendirci'nin evini ziyaret etti.



Ziyarette Vali Yıldırım, "Canından kıymetli evladını, yine canından kıymetli vatanına hediye eden siz şehit ailelerimizi ve vatan müdafaası uğruna yaralanıp rütbelerin en büyüğünü kazanan Gazi'mizi, yarın başlayacak yeni yıl vesilesiyle ziyaret ediyoruz. Sıkıntınız derdimiz, sevinciniz mutluluğumuzdur. Devletimizin kapısı sizlere ardına kadar açıktır" dedi.



Türkiye'nin üzerinde çok büyük oyunların oynandığını belirten Vali Yıldırım, "Büyük ve güçlü bir Türkiye'den korkanlar, bu necip milletin bölünmesini arzulayıp, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenler, sözde dost görünüp istiklalimize kastedenler terör eylemleriyle amaçlarına ulaşabileceklerini zannediyorlar. Bu millet tarihin hiçbir devrinde boyun eğmedi, bundan sonra da eğmeyecektir. Milletimiz bunlara Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında verdiği cevabı, 15 Temmuz'da bir kere daha hatırlattı. Devlet büyüklerimizin dik duruşu ve kararlılığı sayesinde ve milletimizin istiklaline sahip çıkması neticesindedir ki bu gün hamdolsun vatanımız tektir. Bu güzel vatan toprağında huzur içinde yaşamamızın en büyük teminatı da Şehitlerimiz ve Gazilerimiz ile onların aileleridir, sizlersiniz. Vatanımızın birliği, huzuru ve Devletimizin bekası için sizlerden dua istiyorum" diye konuştu.



Vali Yıldırım, başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere 2017 yılının vatana, millete ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.



Ziyaretlerde Vali Yıldırım ile Başkan Babaş'a, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Halil Uluay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Şaban Çakıroğlu, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Arslan, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetim Derneği Şube Başkanı Berat Satıoğlu da eşlik etti.

