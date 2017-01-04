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Vali Yavuz muhtarlarla bir araya geldi
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Vali Yavuz muhtarlarla bir araya geldi

Muş Valisi Seddar Yavuz, muhtarlarla bir araya gelerek 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Muş Valisi Seddar Yavuz, muhtarlarla bir araya gelerek 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Muş Valiliği toplantı salonunda muhtarlarla bir araya gelen Vali Seddar Yavuz, talep ve sorunları dinledi. Burada muhtarlara bir konuşma yapan Vali Yavuz, yeni yıla eli kanlı terör örgütünün acımasız saldırısıyla girildiğini söyledi. Saldırıda birçok masum insanının hayatını kaybettiğini ifade eden Yavuz, "Hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizde misafir olarak bulundukları sırada, bu menfur olayda hayatlarını kaybedenleri de tazimle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Dünya'da artık vekalet savaşlarının olduğunu kaydeden Vali Yavuz, "Vekalet savaşları kapsamında DAEŞ, PKK, YPG, YPJ, DHKP-C, FETÖ gibi birçok terör örgütünün eli ile ülkemize savaş açılmıştır. Milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek, toplumsal huzuru bozmak için dış güçlerin maşası olan bütün terör örgütleri ile kararlı mücadelemiz devam edecektir. Bu gün emperyalist güçlerin icadı olan DAEŞ ile tek mücadele eden ülke Türkiye'dir. Milletimizin huzuruna kasteden ve ülkemizi istikrarsızlaştırmak isteyenlere karşı; bugün bizlere düşen saflarımızı sıklaştırmak ve birbirimizi daha çok sevmektir. Çünkü başka Türkiye yok. Bugün 3 milyon Suriyelinin sığındığı ülke Türkiye'dir. Türkiye dağılırsa bu ümmetin gideceği başka bir yer yok. Artık susma zamanı değil, hak ve hakikatin yanında durma zamanıdır. Emperyalist güçlerce gündemi belirlenen bir ülkeden, dünyada gündemi belirleyen bir ülke olduk. Terör bataklığını kurutmak üzere başlattığımız Fırat Kalkanı Operasyonu ile mazlum ve mağdurların yanında yer almamızla birçok oyunu bozduk. Bu durumu hazmedemeyenler her an yeni bir eylem içinde olabilirler, bu nedenle her zaman uyanık olmak durumundayız" diye konuştu.

Göreve geldiği günden bu yana vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamanın en öncelikli görevi olduğunu aktaran Yavuz, "İlimiz giriş-çıkış noktalarında güvenlik önlemleri devam ediyor. Bu soğuk havada yol tedbirleri alan vatan evlatlarını bekletmek, elbette bizimde hoşumuza gitmiyor. Ama bunu vatandaşımızın güvenliği için yapıyoruz. Sizlerin aracılığı ile vatandaşlarımıza göstermiş oldukları anlayış ve sunmuş oldukları desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Vali Yavuz, sorunların çözümü ve taleplerin değerlendirilmesi için ilgili kurumlara talimat verdi.
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