01.01.2017 15:28 Vali Yaman yeni kimlik kartı müracaatını yaptı

Mardin Valisi Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman ile birlikte yeni kimlik kartı müracaatında bulundu. Mardin Valisi Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman ile birlikte yeni kimlik kartı müracaatında bulundu.



Mardin Valisi Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman ile birlikte geldiği Nüfus Müdürlüğü'nde yeni kimlik kartı müracaatında bulundu. Yeni kimlik alımı için gerekli olan parmak izini sisteme yükledikten sonra diğer işlemleri de yerine getiren Vali Yaman, bir süre müdürlükte görevli personelle süre görüştükten sonra ayrıldı.

