02.01.2017 17:17 Vali Toprak'tan Fırat Kalkanı gazisine ikinci ziyaret

Vali Mustafa Toprak, 2016 yılının son gününde ziyaret ettiği Gazi Uzm. Çvş. Furkan Yıldırım'ı bu gün tekrar ziyaret etti. Vali Mustafa Toprak, 2016 yılının son gününde ziyaret ettiği Gazi Uzm. Çvş. Furkan Yıldırım'ı bu gün tekrar ziyaret etti.



Vali Toprak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile birlikte bir süre önce Suriye'nin El-Bab bölgesinde Fırat Kalkanı Operasyonunda yaralanarak Gazi olan ve Malatya Devlet Hastanesinde tedavisi süren Uzman Çavuş Furkan Yıldırım tekrar ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Vali Toprak, Hastane Başhekimi Erhan Berk ve doktorlardan gazi Yıldırım'ın tedavisi ve tedavi süreci hakkında bilgi aldı.



-Aileye 'her zaman yanınızdayız' mesajı



Fırat Kalkanı operasyonunda sol ayağından yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından memleketi Malatya'ya getirilen ve Malatya Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Servisinde tedavisi devam eden Gazi Uzm. Çvş. Yıldırım'ın ailesi ile de görüşen Vali Toprak ve beraberindekiler ailelere 'her zaman yanınızdayız' mesajı verdi.



Vali Toprak, Gazi Uzm. Çvş. Yıldırım ve ailesi ile de görüşerek, Devletin ve devletin temsilcileri olarak kendilerinin her zaman için gazilerin, gazi ailelerinin, şehit aileleri ile şehit yakınlarının yanında olduklarını ileterek, en kısa zamanda iyileşmesi ve sağlığına kavuşması temennisinde bulundu. Vali Toprak, gazi ziyaretinden sonra reanimasyon ve yoğun bakım servisinin önünde bekleyen hasta yakınları ilede görüşerek, hastalarına Allahtan şifa diledikten sonra istek ve dileklerini dinledi.