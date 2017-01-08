08.01.2017 11:27 Vali Toprak ailesi ile birlikte tiyatro izledi

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Genç Gönüllüler Derneği Tiyatro Topluluğu tarafından sergilenen 'Salak Oğlum' adlı tiyatro oyununu izledi. Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Genç Gönüllüler Derneği Tiyatro Topluluğu tarafından sergilenen "Salak Oğlum" adlı tiyatro oyununu izledi.



Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen tiyatro oyununu Vali Toprak eşi Funda Toprak ve çok sayıda tiyatro sever izledi. Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Müjdat Gezen'in 1997 yılında kaleme aldığı "Salak Oğlum" adlı tiyatro oyununu sergileyen Genç Gönüllüler Derneği Tiyatro Topluluğu izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Oyunun sonunda Vali Toprak, tiyatro oyuncularını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

