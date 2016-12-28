28.12.2016 17:38 Vali Tapsız, MOBESE Merkezini gezdi

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) merkezini ziyaret etti. Karaman Valisi Süleyman Tapsız, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) merkezini ziyaret etti.



MOBESE sistemini inceleyen Tapsız, ziyarette sistemin çalışması ve işleyişi ile merkezde yürütülen çalışmalar hakkında İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk'tan ve görevlilerden bilgiler aldı. İlin, asayiş ve güvenliği için MOBESE kameraları tarafından 24 saat esasına göre takip edildiğini belirten Tapsız, MOBESE sisteminin ilde meydana gelebilecek asayiş olaylarının önlenmesi, halkın huzur ve güveni, trafik güvenliğinin sağlanması, işlenen suç ve faillerinin yakalanmasında önemli katkılar sağladığını söyledi.



Tapsız, MOBESE kameralarıyla kentteki hareketliliği bir süre yerinde takip etti.

