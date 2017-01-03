03.01.2017 16:18 Vali Tapsız'dan emniyet ve jandarma personeline başarı belgesi

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığında görev yapan başarılı kolluk kuvvetlerine uzmanlık alanlarında gösterdikleri gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi vererek tebrik etti. Karaman Valisi Süleyman Tapsız, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığında görev yapan başarılı kolluk kuvvetlerine uzmanlık alanlarında gösterdikleri gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi vererek tebrik etti.



Valilikte düzenlenen törene, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk ve başarı belgesi almaya hak kazanan emniyet ve jandarma personeli katıldı.



Vali Tapsız, "Kurumlarında üstün performans gösteren jandarma ve emniyet teşkilatı personellerimizi başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesiyle ödüllendirmeyi uygun gördük. İlimizde huzur ve sükÃ»n varsa bunlar sizin gayretli çalışmalarınız sayesindedir. Çünkü gece gündüz demeden canınızı dişinize takarak çalışıyorsunuz. Bu nedenle jandarma ve emniyet teşkilatımız ilimizde ve ülkemizde güvenimizi ve huzurumuzu sağlayan önemli kurumlarımızdır" dedi



Vali Tapsız, emniyet ve jandarma teşkilatında görev yapan tüm personelleri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

