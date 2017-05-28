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Vali Şahin'den İstanbul'un Fethi mesajı
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Vali Şahin'den İstanbul'un Fethi mesajı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, 'İstanbul'da fetih ruhuyla milletçe bir ve beraber oldukça, ülkemiz daha da güçlenecek ve dünyaya yön verecek medeniyet, yine bu topraklardan yayılacaktır' dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, "İstanbul'da fetih ruhuyla milletçe bir ve beraber oldukça, ülkemiz daha da güçlenecek ve dünyaya yön verecek medeniyet, yine bu topraklardan yayılacaktır" dedi.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı. Vali Şahin mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli İstanbullular, Nebevi müjdenin ışığında karanlık bir çağı kapatıp insanlığa yeni bir pencere, yeni bir çağ açan; muzaffer komutanını Fatih, ordusunu kutlu asker yapan büyük zaferin 564. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Yeryüzünün merkezi, şehirlerin sultanı, sultanların şehri olan İstanbul'un fethi, dünya tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. Sadece Osmanlı ve Bizans Devleti'nin değil, kıtaların, milletlerin, medeniyetlerin, inançların tarihî seyrine de tesir etmiş büyük, çok yönlü ve etkili bir hadisedir. İstanbul, fethin ardından pek çok inanç ve kültürün bir arada yaşadığı bir cihan başkenti olmuş; gerek ilim, kültür ve sanatta; gerek ticarî, siyasî, diplomatik ve ekonomik sahalarda dünyaya açılmış, hatta yön vermiştir. Böylece her din ve kültürün kendi kuralları içinde, birbirine saygı duyarak yaşadığı, barış ve esenlik şehri Dersaadet kurulmuştur. Bu topraklar, dün olduğu gibi bugün de bu vasfını sürdürmektedir. Benzersiz bir coğrafi konuma, görkemli bir tarihî geçmişe ve büyük bir ekonomik potansiyele sahip olan İstanbul'da fetih ruhuyla milletçe bir ve beraber oldukça, birbirimize saygı, sevgi ve hoşgörü anlayışı ile yaklaştıkça ülkemiz daha da güçlenecek ve dünyaya yön verecek medeniyet, yine bu topraklardan yayılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle feth-i mübînin 564. yıl dönümünü tebrik ediyor, Fatih Sultan Mehmet'i, onun kutlu askerlerini, kahraman ecdâdımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum."

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