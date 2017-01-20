Vali Şahin'den İstanbul Emniyetine saldırı girişimi açıklaması
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürlüğüne yönelik düzenlen saldırı girişimine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürlüğüne yönelik düzenlen saldırı girişimine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Vali Şahin, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, "İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü, yaralı bulunmamaktadır. Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir" denildi.
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