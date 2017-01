07.01.2017 19:28 Vali Şahin, AKOM'da kar çalışmaları izledi

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Afet ve Koordinasyon Merkezinde (AKOM) kar yağışıyla ilgili çalışmaları inceledi. Şahin, 'An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık' dedi.



İstanbul'da dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışına ilişkin ekiplerin, kapalı yollara ilişkin yürüttüğü çalışmaları sürerken İstanbul Valisi Vasip Şahin Afet ve Koordinasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.



İncelemelerin ardından Vali Şahin, çalışmalara ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Vali Şahin yaptığı açıklamada, "Kriz merkezinde, karla mücadelede görevli kurum temsilcileriyle yapılan çalışmaları değerlendirdik. Emekleri için hepsine teşekkür ediyorum. An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum" dedi.