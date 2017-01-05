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Vali Koçak akıllı köyü ziyaret etti
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Vali Koçak akıllı köyü ziyaret etti

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, beraberindeki heyetle birlikte Koçarlı ilçesinde çalışmaları süren Vodafone Akıllı Köy'ü ziyaret etti.

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, beraberindeki heyetle birlikte Koçarlı ilçesinde çalışmaları süren Vodafone Akıllı Köy'ü ziyaret etti.

Vali Koçak'a ziyareti sırasında Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, Koçarlı Belediye Başkanı ve Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Mutlu Öztürk, Koçarlı İlçe Tarım Müdürü Edip Yağan, İlçe Jandarma Komutanı Yasin Tiryaki, İlçe Yazı İşleri Müdürü Murat Coşkunçay eşlik etti.

Vodafone Akıllı Köy' de yapılan çalışmaları yerinde gören Vali Koçak, köy çocukları için tasarlanan çocuk kulübü ve robot atölyesini, köydeki kadınların yetiştiriciliğini yaptığı seraları, köy halkının kullanması için yapılan spor alanlarını gezerek bu projeler ile ilgili TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş Genel Müdürü Coşkun Yıldırım'dan detaylı bilgileri aldı.

Vodafone Akıllı Köy'de değişim ve gelişim başladı

Coşkun Yıldırım, çocukların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla robot atölyesi gibi çalışmalar gerçekleştirildiğini, eğitsel aktiviteler düzenlendiğinin bilgisini vererek, üniversitelerle işbirliği çalışmaları başlatıldığını, çalışma konuları ve grupları oluşturularak kadınların ekonomik gelişimine katkı sağlamak üzere modern seracılık faaliyetleri hayata geçirildiğini belirtti.

Projede sürdürülebilirliğin önemli olduğuna inandıklarını belirten TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş. Kurucu Ortağı Tülin Akın, "Küçük çiftçilerin ürünlerinin aynı üretimi yapan büyük şirketlerle fiyat rekabetinde benzer imkânları kullanması için çalışıyoruz. Küçük çiftçinin teknolojinin yardımı ile güçlenmesini ve köyünde mutlu olmasını amaçlıyoruz böylece köylerini terk etmeyecekler" dedi.

Ziyaretin ardından çocuklara oyuncak dağıtan ve girişimci köy kadınları ile sohbet eden Vali Koçak, projedeki çalışmalarından dolayı Vodafone Akıllı Köy ekibini tebrik etti.

Vodafone Akıllı Köy'de hayata geçirildiği zamandan bu yana birçok alanda verimlilik artışı gözlendi. TABİT ve Vodafone ortaklığında hayata Arıcılıkla ilgili faaliyetlere de başlanarak bugüne kadar bir tonluk bal hasadı yapıldı.

Gelecek süreçte planlanan çalışmalar arasında bitkisel üretim alanları (modern meyvecilik alanı, tül altı sebzecilik alanı, açık tarla sebze ve yem bitkisi yetiştiriciliği, meyve ve sebze işleme deposu ve soğuk hava tesisi), hayvancılık çözümleri (toplu sağım ve süt soğutma sistemi, modern mera alanı), teknoloji ve verimlilik çözümleri (izleme ve takip merkezi, su ve gübre yönetim merkezi, hayvan besleme ve yönetim merkezi, çiftçi karar destek merkezi, yenilenebilir enerji çözüm merkezi, toprak yaprak analiz laboratuvarları) ve eğitim ve sosyal yaşam alanları (deneyim atölyeleri, eğitim merkezleri, sosyal yaşam ve spor tesisleri) yer alıyor. Ayrıca, ülke ve şehir dışından gelecek konukların ağırlanacağı, eğitimlerin ve konferansların düzenlenebileceği bir merkez de olacak.
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