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Vali Kamçı 'Yeni Kimlikler 2 Ocak 2017'den itibaren Kayseri'de Dağıtılmaya Başlanacak'
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Vali Kamçı 'Yeni Kimlikler 2 Ocak 2017'den itibaren Kayseri'de Dağıtılmaya Başlanacak'

Vali Süleyman Kamçı, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda 14 Ocak 2016 tarihinde yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarının 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren Kayseri'de dağıtılmaya başlanacağını açıkladı.

Vali Süleyman Kamçı, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda 14 Ocak 2016 tarihinde yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarının 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren Kayseri'de dağıtılmaya başlanacağını açıkladı.

Yeni kimlik kartını nüfusuna bağlı olduğu Kocasinan İlçe Nüfus Müdürlüğünden alan Vali Kamçı, İlimize bağlı bütün İlçe Nüfus Müdürlüklerinde tüm teknik kontrollerin yapıldığını ve T.C. Kimlik Kartı başvurularını almak üzere hazır durumda olduklarını ifade ederek, yeni kimlik kartlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi.

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının, 10 yıllık kullanım ömrüne sahip olacağını belirten Vali Kamçı, " Uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometirik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır." dedi.

2017 yılında ilimizde uygulanmaya başlanacak proje ile ilgili bilgiler veren Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Kimlik kartı ile güvenli kimlik doğrulaması yapılabilecektir. Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecektir. E-Devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerden (ev, işyeri vb.) kimlik kartı ile erişebilecektir. Kimlik kartı, vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılabilecektir. Kimlik kartı, elektronik imza olarak kullanılabilecektir. Kimlik kartı, kamu kurumlarının vatandaşa yönelik sunacakları hizmetlerde elektronik iş süreçlerini destekleyerek bürokrasiyi azaltacaktır. Yetersiz kişi doğrulmasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali yapılar (sosyal güvenlik, sağlık, sigorta, bankacılık vb.) asgariye inecektir. Kimlik kartı başvurusu yurtiçinde Genel Müdürlük web portalı (https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr ) üzerinden ya da çağrı merkezi (199) aracılıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılacaktır.İlk defa kimlik kartı başvurusu yapan kişiler; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmişbiyometrik fotoğraf ile başvurularını yapacaklar.Başvuru sırasında ayrıca T.C. Kimlik Kartlarının PIN kodlarını içeren kapalı bir zarf teslim edilecek."

Kimlik kartının yurt içinde kişinin başvuru sırasında bildirdiği adrese PTT aracılığıyla gönderileceğini ifade eden Vali Kamçı, "Beyan ettiği adrese teslim edilemeyen kartlar başvuru sırasında belirttiği nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. Bir ay içinde teslim alınmayan kimlik kartları imha edilmek üzere Genel Müdürlüğe iade edilecektir." İfadelerini kullandı.

Vali Kamçı son olarak, kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda çağrı merkezi veya nüfus müdürlüklerine bildirilmesi gerektiğini ifade ederek, kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartlarının iptal edileceğini söyledi.
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