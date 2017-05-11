Vali Işın'dan yaralı askerlerin son durumuyla ilgili açıklama

Ağrı Valisi Musa Işın, Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Ağrı Valisi Musa Işın, Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Tendürek Dağı bölgesinde süren operasyonda çıkan çatışmada yaralanan askerler, Doğubayazıt Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı askerleri hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi alan Vali Musa Işın, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Vali Işın, "Tendürek bölgesinde bir grup teröriste yönelik yapılan operasyonlarda 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit düştü. 11 askerimiz yaralandı ve yaralı askerlerin durumu iyiye doğru gidiyor. 2 askerimiz ameliyata alınmıştır. Durumları da iyiye doğru gidiyor ve inşallah onlar da şifa bulacaklardır. Ayrıca operasyon bölgesinde bulunan teröristlerin tümü imha edilmiştir. 5 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bundan sonra da operasyonlarımız hız kesmeden devam edecektir" dedi.

Dağda bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların aynı hızla devam edeceğini ifade eden Işın, "Bu ülkeye ve bu aziz millete ihanet edenler, ihanetlerinin bedellerini canları ile ödeyeceklerdir. Bu konuda hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Devletimizin, hükümetimizin, bakanlığımızın kararlılığı devam ediyor ve devam edecektir. Biz hiçbir şekilde ülkemizde hiçbir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz ve hepsini imha edeceğiz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Vatanımız ve ülkemizin bütünlüğü için bedel ödememiz gerekiyorsa biz bu bedeli 80 milyon insan olarak ödemeye hazırız ve gerekirse bedel öderiz" şeklinde konuştu.

(Ahmet Genç /İHA)