05.01.2017 13:27 Vali Işık'tan birlik ve beraberlik vurgusu

Amasya Valisi Salih Işık, 'Ülkemizin üzerinde küresel oyunlar onanıyor. Adı konulmamış bir savaş var. Bu savaştan başarıyla çıkmanın birinci şartı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemizdir' dedi. Amasya Valisi Salih Işık, "Ülkemizin üzerinde küresel oyunlar onanıyor. Adı konulmamış bir savaş var. Bu savaştan başarıyla çıkmanın birinci şartı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemizdir" dedi.



Merkeze bağlı Ezinepazar köyünde köy muhtarlarıyla toplantı yaptığı toplantıda 2016 yılının zor bil yıl olduğunu belirten Vali Işık, "Önemli terör olayları yaşadık. En önemlisi 15 Temmuz hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Millet olarak vatanımızın, bayrağımızın, İstiklal Marşımızın ve değerlerimizin etrafında toplandık. Bu zorlu günleri beraber aştık. Ülkemizin üzerinde küresel oyunlar onanıyor. Adı konulmamış bir savaş var. Bu savaştan başarıyla çıkmanın birinci şartı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemizdir. İkinci yapmamız gereken ise çok çalışarak üretmektir. Bu konuda milletimiz çok güzel bir sınav verdi. Her kesimden vatandaşımız, 'Mevzu bahis vatansa, gerisi teferruattır' sözünde olduğu gibi bir araya geldi. Bu birlik ve beraberlik inşallah devam edecek. Amasya da buna güzel bir örnektir. Burada kardeşlik iklimi hakim. İnsanlarımız milletine, devletine bağlı, vatansever ve misafirperver. Emniyet ve asayiş konusunda 81 vilayet içerisinde iyi illerden birisiyiz. Bunu sürdürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çittır, kurum müdürleri ve meclis üyelerinin de yer aldığı toplantıda her ay düzenledikleri muhtarlar toplantısının üçüncüsünü düzenlediklerini anlatan Işık, "Amacımız muhtarlarımızla tanışmak, kaynaşmak, köylerle ilgili sorunları, talepleri, görüş ve önerileri varsa onları almaktır. Netice olarak amacımız köylerimize yapılan hizmetleri bir adım daha ileri götürebilmektir" şeklinde konuştu.

