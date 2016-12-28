28.12.2016 11:40 Vali Işık ile komutanlar gazilere moral verdi

Amasya Valisi Salih Işık, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur ve İl Jandarma Komutanı Selami Akşit ile birlikte Amasya'nın Taşova ilçesinde Bitlis Tatvan'da uğradığı terör saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Serkan Güney ile Kayseri'de yaşanan bombalı saldırıda yaralanan Er Ufuk Uysal'ı ziyaret edip moral verdiler. Amasya Valisi Salih Işık, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur ve İl Jandarma Komutanı Selami Akşit ile birlikte Amasya'nın Taşova ilçesinde Bitlis Tatvan'da uğradığı terör saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Serkan Güney ile Kayseri'de yaşanan bombalı saldırıda yaralanan Er Ufuk Uysal'ı ziyaret edip moral verdiler.



Taşova Kaymakamı Kudret Kurnaz, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sadi Ergin'in de yer aldığı ziyarette konuşan Vali Işık, "Milletimiz artık oynanan oyunların farkında. Birlik ve beraberliğimiz en üst seviyede. İnşallah bu sıkıntıları hep beraber atlatacağız" dedi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin mazisinde olduğu gibi şanlı geleceğine adaletiyle, merhametiyle yürüyeceğini belirten Işık, tedavi süreçleri hakkında bilgiler aldığı yaralı askerlere geçmiş olsun dileğinde bulunarak devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

