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Vali Işık: Bütçenin yüzde 69'u yatırımlara harcandı
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Vali Işık: Bütçenin yüzde 69'u yatırımlara harcandı

Amasya Valisi Salih Işık, İl özel İdaresi bütçesinin yaklaşık yüzde 69'unun yatırımlara harcandığını açıkladı.

Amasya Valisi Salih Işık, İl özel İdaresi bütçesinin yaklaşık yüzde 69'unun yatırımlara harcandığını açıkladı.

Büyük Amasya Oteli'nde düzenlenen basın toplantısında 2016 yılı yatırımlarını değerlendiren Vali Işık, "İl Özel İdaresi ilimizin ekonomisine, tarihine, kültürüne, eğitimine turizmine, spora ve kırsal kalkınmaya çok önemli yatırımlar yapmıştır. 46 milyon 308 bin TL, yani bütçemizin yaklaşık yüzde 69'u yatırımlara harcanmıştır. Özel idaremiz vatandaş memnuniyeti esas alan, şeffaf, açık bir şekilde çalışan bir kurum. Bu konuda emeği geçen ve katkı sağlayan İl Genel Meclisini ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile personelini kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim" dedi.

Işık, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır'ın da katıldığı toplantıda habercilerin sorularını yanıtladı. İl Özel İdaresi birim müdürlerininde bulunduğu toplantıda sunum yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu da, 67 milyon 341 bin TL'lik harcamanın yatırım ve hizmetlere aktarıldığını söyledi. 2016 yılında kırsal altyapı standardının yükseltilmesi için öncelikle içme suyu yetersizliği bulunan bütün yerleşim birimlerinin yatırım ve iyileştirme ihtiyaçlarının karşılandığına değinen Genel Sekreter Aykutlu, "Çevreye duyarlı bir yaklaşımla kanalizasyon konusundaki eksiklikler tamamlanmış, köylerimizin daha temiz ve düzenli olması için köy merkezlerine parke taşı döşenmesi ve çöp toplama çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Yolların kalkınma, medeniyete ve pazara ulaşım için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle köy yollarımızın öncelikle köprü, menfez gibi sanat yapısı eksiklikleri giderilmiş, birinci ve ikinci kat asfalt kaplama, stabilize ve yeni yol yapımı yatırımlarına ağırlık verilmiştir. Öte yandan ilimizin tarım potansiyeli de dikkate alınarak kırsal alanlarımızda ürün çeşitliliği ve tarımsal üretimi artıracak sulama göletlerinin yapımına ve modern sulama sistemlerinin tesisine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar sayesinde, hem su kaynaklarının ekonomik şekilde kullanılması sağlanmış hem de üreticinin birim alanda daha fazla ürün alabileceği, bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun projelerin gerçekleştirilmesi sağlanarak sera, meyve üretimi ve kaliteli tohum destekleriyle de ekonomik getirilerin yükseltilmesi sağlanmıştır" diye konuştu.

Aykutlu, 2016 yılında kırsal altyapının iyileştirilmesi yoluyla halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırım ve faaliyetlerin yanı sıra eğitime verilen destek, ildeki kültür varlıklarının restorasyonu ve turizme kazandırılması amacıyla da önemli çalışmalar gerçekleştirildiğine değinip makine parkına gerekli olan yeni araç ve gereçler alınarak yatırım uygulamalarında devamlılık sağlandığını vurguladı.
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