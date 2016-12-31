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Vali Gül, vatani görevini yapan askerlerin yeni yılını kutladı
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Vali Gül, vatani görevini yapan askerlerin yeni yılını kutladı

Sivas Valisi Davut Gül, Zara Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığını ziyaret ederek vatani görevlerini yapan askerlerin yeni yılını kutladı.

Sivas Valisi Davut Gül, Zara Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığını ziyaret ederek vatani görevlerini yapan askerlerin yeni yılını kutladı.

İlçedeki birlik ziyaretine İl Jandarma Komutanı Piyade Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Zara Kaymakam Vekili Mehmet Sayın ve Zara Belediye Başkanı Ahmet Pala katıldı. Vali Gül ve beraberindekiler askerlerle birlikte yemek yediler. Vatani görevlerini yapan askerlerin yeni yılını kutlayan Vali Gül 2016 yılının ihanetlerle geçtiğini hatırlatarak,"İnşallah 2017 yılı ihanetlerin son bulduğu, vatan savunmasında terörün ve teröristlerin ortadan kalktığı ve huzurun kardeşliğin hakim olduğu bir yıl olur. Biz millet olarak, devlet olarak tarihimizden bugüne kadar kimsenin diliyle, diniyle, mezhebiyle, meşrebiyle uğraşmadık. Ortak değerlerimiz oldu. Tek devlet dedik, tek vatan dedik, tek millet dedik ve bu değerler üzerinde ittifak ettik. İnşallah 2017 yılı içerisinde de millet olarak, devlet olarak birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza ederek güzel günlere erişeceğiz" diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Piyade Albay Sinan Şen ise, yılbaşı gecesinde vatan savunması yapan askerlerimizle birlikte olmanın çok büyük bir övünç kaynağı olduğunu ifade ederek,"Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Hepinizin ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum" dedi.
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