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Vali Gül'den yeni yıl mesajı
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Vali Gül'den yeni yıl mesajı

Sivas Valisi Davut Gül, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Valisi Davut Gül, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül mesajında,"Kültür ve Cumhuriyet kenti Sivas'ta huzur, güven, birlik, beraberlik içerisinde 2016 yılını geride bırakmaktayız. 2016 yılının son 6 ayında il valisi olarak görev yaptığım Sivas'ta yeni bir yıla, yeni hedeflerle 'merhaba' diyecek olmanın heyecanı içerisindeyim. Renkli kültürel yapısı ve köklü geçmişiyle tarihin her döneminde önemli bir merkez, 4 Eylül Sivas Kongresiyle Cumhuriyet tarihimize umut olan ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınarak layık olduğu gelişmişlik düzeyine ulaşması için kararlılıkla sürdürdüğümüz çalışmalar, 2017 yılında da aralıksız olarak aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. 2016 yılında mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanımına yönelik olarak belirlenen önceliklere göre yapılan planlamalar çerçevesinde gerek genel bütçe ve gerekse Özel İdare kaynaklı yatırımlarla tarım, eğitim, sağlık, kültür, spor, madencilik, enerji gibi alanlarda önemli merhaleler kat ettiğimiz görülmektedir. Gelişme ivmesini yakalama gayreti içinde olan Sivas, Anadolu'da bütün yolların kesiştiği bir noktada olması nedeniyle ulaşım yönünden çok avantajlı bir ildir. Sivas'ta yapılan havalimanı terminali, Ordu-Sivas karayolu kısaltılmış bölünmüş yol ağı ve hızlı tren projesi ekonomimize, sanayimize, tarımsal ve turizm alanında daha ileriye erişmemize neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

Vali Gül, mesajının devamında şunları kaydetti.

"Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, Et Entegre Tesisi, Yeni Numune Hastanesi'nin yapımı tamamlanmış, halkımızın hizmetine sunulmuştur. Yukarı Kızılırmak Kültür ve Doğa Yolu Projesi, Sivas Şehir Parkı Projesi, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı Projesi ve Kültür Merkezi Projesi 2017 yılı projeleridir. Şunu büyük bir güvenle ifade etmek isterim ki Sivas ve Sivaslılar için 2017 yılının her günü, bir önceki gününe göre daha iyi, daha huzurlu ve daha müreffeh olacaktır. Yaşayacağımız her yeni gün temel kamu hizmetlerinin kaliteli ve kesintisiz verildiği, kırsal ve kentsel altyapıların tamamlandığı, eğitim, kültür ve sanat merkezi kimliğinin ön plana çıktığı, göç veren değil, göç alan, sermaye ihraç eden değil, bölgesel cazibe merkezi olan bir Sivas olarak belirlediğimiz 2023 hedefine biraz daha yaklaşmamıza vesile olacaktır. Sivas'ta 15 Temmuz'da gösterilen birliktelik ve milli irade geleceğin Sivas'ını tesis etme bakımından sağlam bir temel oluşturulduğu gerçeği, gücümüze güç katacaktır. Ayrıca İlimiz dışında yaşayan Sivaslı hemşehrilerimizin de destek olacaklarını ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerinin başında gelen huzur kenti Sivas'ımızda, daha güzel günlerde yaşamak ümidiyle yeni yılın tüm Sivaslı hemşehrilerime, Sivas dışında yaşayan tüm Sivaslılara, kamu görevlilerine, basın mensuplarına, sağlık, huzur, mutluluk ve güven getirmesini, birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesini temenni ediyor, selam ve saygılar sunuyorum."
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