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Vali eşi Yeşim Pekmez şehit ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor
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Vali eşi Yeşim Pekmez şehit ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor

Aksaray Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Şehit Ailelerine ziyaretlerine devam ediyor.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Şehit Ailelerine ziyaretlerine devam ediyor.

Yeşim Pekmez, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk ile birlikte 2003 yılında şehit olan Tuncay Tunçbeden'in annesi Anakız Tunçbeden, 1997 yılında şehit olan Serkan Emekli'nin babası Mustafa Emekli ile 1997 yılında şehit olan Erdal Akbulut'un eşini kızı ile birlikte yaşadığı evlerinde ziyaret etti.

Şehit aileleri ile görüşen Yeşim Pekmez yakından ilgilendiği şehit ailelerine, "Bir ihtiyacınız varsa onu gidermek, bir sıkıntınız varsa onu çözmek istiyoruz. Devletimiz ve biz her zaman şehit yakınlarımızın yanındayız. Biz her zaman söylüyoruz. Ne yapsak şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Şehitlerimiz sayesinde bu topraklarda hep beraber varlığımızı sürdürüyoruz. Allah onlardan razı olsun. Devletimiz ve bizlerde her zaman sizlerin yanındayız. Sizleri ziyaret ederek varsa sıkıntı ve sorunlarınızı çözmek istiyoruz. Bu bizim görevimizdir" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden Şehit aileleri Yeşim Pekmez Hanımefendiye teşekkür ederek kendilerine gösterilen ilgiden mutlu oldukları söylediler.
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