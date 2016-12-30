30.12.2016 12:09 Vali Erin yaralı polis memuruyla bir araya geldi

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında yaralanan Besnili Çevik Kuvvet Polisi Hasan Durmuş'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Adıyaman Valisi Abdullah Erin, İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında yaralanan Besnili Çevik Kuvvet Polisi Hasan Durmuş'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Adıyaman Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Garnizon ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Aydın, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adnan Yüksel ve kurum amirleri ile birlikte Besni Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Gazi Hasan Durmuş ve ailesini ziyaret eden Adıyaman Valisi Abdullah Erin, gazinin ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adnan Yüksel'den Gazi Durmuş'un durumu hakkında bilgi aldı.



Başhekim Yüksel, Gazi Hasan Durmuş'un şu anda bir sıkıntısının olmadığını söyleyerek, fizik tedavisine devam edildiğini söyledi.



Gazinin ailesi ise Besni Devlet Hastanesine Ortopedi doktorunun atandığını ama güvenlik soruşturması nedeniyle göreve başlayamadığını söyleyerek, bu konuda Vali Abdullah Erin'den yardım istediler. Vali Erin ise konu ile ilgili Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Erdoğan Öz'ü arayarak konu ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.



Vali Erin, ayrıca Gazi Hasan Durmuş ve ailesinin her zaman yanlarında olduklarını da sözlerine ekledi.

