27.12.2016 19:15 Vali Elban, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi

Bilecik Valisi Süleyman Elban, faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Bilecik Valisi Süleyman Elban, faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi.



Vali Elban, Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) düzenlenen toplantıda, göreve başladığı günden itibaren Bilecik'in coğrafyasını, zenginliklerini, kültürünü ve tarihini genel anlamda tanımak için gayret gösterdiğinin altını çizerek, kamu hizmetlerini nasıl daha kaliteli yapabiliriz, verimini nasıl artırabiliriz, diğer sektörlerle de neler yapılabileceğinin gayreti içerisinde olmaya çalıştığını söyledi. İl Özel İdaresi olarak yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Elban, 'Biz hizmet standardını yükseltmeye çalışıyoruz. İlimizin ciddi turizm potansiyeli var. Tarihi ve doğal güzelliklerimiz olmasına rağmen bu konudan yeterince yararlanamıyoruz. Ağırlıklı İstanbul, Ankara ve Konya olmak üzere belediye başkanlarıyla bağlantı kurduk. Günü birlik ziyaretler gerçekleştirilmesi için. Bir süre sonra gelenler konaklama talebinde bulunacaktır. Tanıtım hizmetlerinden başladık, büyüterek devam edeceğiz' diye konuştu.



Sohbet ortamında geçen toplantıya, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mefail Ateş ve TSO Meclis Başkanı Hakkı Aynur, Bilecik Baro Başkanı Halime Aynur, 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Yusuf Subaşı, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halit Gölcan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Süleyman Kıral, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ve diğer sivil toplum kuruluş temsilcileri ile iş adamları katıldı.

