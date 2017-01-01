01.01.2017 18:44 Vali'den asker ailesine sürpriz telefon

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yeni yıla görev başında giren asker ve polise moral ziyareti gerçekleştirdi. Vali Yazıcı, bazı asker ailelerini arayarak sürpriz yaptı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yeni yıla görev başında giren asker ve polise moral ziyareti gerçekleştirdi. Vali Yazıcı, bazı asker ailelerini arayarak sürpriz yaptı.



Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kurmay Albay Taner Büyükgöz ile birlikte yeni yıla saatler kala Balya İlçe Emniyet Amirliği ve Balya İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İlk olarak Balya İlçe Emniyet Amirliğine ziyaret eden Vali Yazıcı, polislerin yeni yılını kutladı. Vali Yazıcı ve beraberindekiler daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek, askerlerin yeni yılını kutladı.



Askerlerle sohbet eden Vali Yazıcı, telefonla bazı askerlerin ailelerini de aradı. Telefonda asker aileleriyle sohbet eden Vali Yazıcı, ardından telefonu askerlere vererek aileleriyle konuşmalarını sağladı.



Güvenlik güçlerinin yaptıkları hizmetin kutsallığına değinen Vali Yazıcı, "Sizler, kendi sorumluluk alanınızda emniyet ve asayiş hizmetlerinin teminine, tesisine ve devamlılığına koşturup hizmet ediyorsunuz. Tüm bunlardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Kutsal vatan görevlerini yapan kardeşlerimize hayırlı teskereler diliyorum.Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizin yeni yılını kutlarken, kutsal vatan toprakları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğü uğruna hayatını kaybeden tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık diliyor, milletçe daha güzel yıllara hep birlikte ulaşmak dileğiyle hepinizin yeni yılını kutluyorum" dedi.



Vali Yazıcı, daha sonra Balıkesir Değirmenboğazı mevkiinde yol kontrol uygulaması yapan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

