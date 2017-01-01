01.01.2017 01:39 Vali Demirtaş polislerin yeni yılını kutladı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Dağlıoğlu Şehit Mehmet Ali Aslan Polis Merkezi Amirliği'nde ki görevli polislerin yeni yılını kutladı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Dağlıoğlu Şehit Mehmet Ali Aslan Polis Merkezi Amirliği'nde ki görevli polislerin yeni yılını kutladı.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve İl Jandarma Alay Komutanı Fatih Yılmaz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Dağlıoğlu Şehit Mehmet Ali Aslan Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret edip görevli polis memurlarının yeni yılını kutladı.



İlk olarak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne giden Demirtaş ve beraberindeki heyeti çevik kuvvet polisleri kapıda karşıladı. Daha sonra polis ekiplerinin yeni yılını kutlayan Demirtaş, buradan bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı Dağlıoğlu Mahallesi'ne geçti. Yoğun güvenlik önlemleri altında polis merkezi amirliğine giden Demirtaş ve beraberinde ki heyet burada da incelemelerde bulunup görevli polislerin yeni yılını kutladı.

