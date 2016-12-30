30.12.2016 13:32 Vali Dağlı DTSO'yu ziyaret etti

Vali Zülkif Dağlı, Düzce Ticaret ve Sanayi odasını ziyaret etti. Vali Zülkif Dağlı, Düzce Ticaret ve Sanayi odasını ziyaret etti.



Ziyarette DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır, Meclis Başkanı Ertan Taşlı, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri hazır bulundu.



DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır ve Meclis Başkanı Ertan Taşlı, odanın çalışmaları ve yapısı hakkında Vali Zülkif Dağlı'ya bilgiler verdi.



Sivil Toplum Kuruluşlarının kentlerin gelişimindeki öneme işaret eden Vali Zülkif Dağlı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile sürekli iş birliği içerisinde olacaklarını ve Düzce'ye katkı sağlamaya çalışacaklarını ifade etti.

