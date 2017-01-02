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Vali Dağlı 'Daha seri çalışmalayız'
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Vali Dağlı 'Daha seri çalışmalayız'

Vali Zülkif Dağlı İl Genel Meclisi toplantısına katıldı. Vali Dağlı, özellikle köy yolları konusunda zayıf kalan özel idarenin daha seri çalışması gerektiğini söyledi.

Vali Zülkif Dağlı İl Genel Meclisi toplantısına katıldı. Vali Dağlı, özellikle köy yolları konusunda zayıf kalan özel idarenin daha seri çalışması gerektiğini söyledi.

Vali Zülkif Dağlı yeni yılın ilk mesai gününde il genel meclisinin ilk birleşimine katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada 2006 yılında Antalya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev yaptığını ve bu toplantı ile o yılları hatırladığını söyleyen Vali Dağlı, öncelikle yılbaşı gecesi İstanbul'da yaşanan saldırı ile ilgili konuştu, "Biz hiçbir zaman bu oyuna gelmeyeceğiz" dedi.

"Bizi vurmak istedikleri yer birlik beraberliğimiz"

Vali Dağlı, "Bugün sizinle olan birlikteliğim beni tam 10 yıl öncesine götürdü. 2006 yılında Antalya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine başlamıştım. İl Genel meclisinin tüm oturumlarına katılmaya gayret etmiştim. Burada da zaman zaman birlikte olacağız. Başkanımız ve üyelerimiz zaman zaman ziyarete geliyorlar ancak bu şekilde iadeyi ziyareti gerçekleştirememiştim. Yeni yıl da ülkemiz, İslam alemi ve tüm dünya için hayırlı uğurlu olsun. Zor bir süreçten geçtiğimizi dün sabah hep birlikte gördük. Ülkemizi zor günlerin beklediğini hep birlikte müşahade ettik. Sıkıntılar mutlaka olacak bunlara hep birlikte göğüs gereceğiz. Bizi en fazla vurmak isteyecekleri yer birlik ve beraberliğimiz. Biz birlik beraberliğimizi devam ettirdikçe hiç kimse bir şey yapamayacaktır. Biz hiçbir zaman bu oyuna gelmedik gelmeyeceğiz" İfadelerini kullandı.

"İşleri hızlandırmamız gerekiyor"

İl Özel İdaresinin meclis üyeleri ve personeli ile işleri daha hızlı yürütmek amacıyla diğer kurumlarda atıl olan teknik personel ataması yapıldığını söyleyen Vali Dağlı, artık yatırımların Ankara'dan değil Düzce'den takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi, "Bu şekilde işleri toparlamamız mümkün değil" dedi.

Vali Dağlı, "İl Özel İdaresi çok önemli. Her ne kadar kırsal kesime hizmet götüren bir yapı olarak görülse de aslında ilin tamamını kapsayan görevleri olan bir birim. İl merkezi ve ilçe merkezlerinde sadece görevi olmayan alanlar, yol, içme suyu ve imar işidir. Diğer tüm hizmetler özel idaresinin işidir. Okul yapımları, kamu yatırımlarının takibi başta olmak üzere buna benzer yatırımların tamamıdır. İl Genel meclisimizin 21 üyesi, 300'ün üzerindeki özel idare personelimizle biraz daha hızlı, dinamik ve organize bir şekilde işleri nasıl götürürüz. Ben de 3 ay oldu göreve başlayalı. Ben de kendi kafamda nasıl daha iyi olabilir şeklinde mütala yapıyorum. Nasıl güçlerimizi birleştiririz. Mili Eğitim Müdürlüğümüzde, çevre müdürlüğümüzde teknik personel var. Kim ne yaptığını açıkçası pek bilmiyor veya atıl olduğunu düşündüğümüz personel açıkçası. Bu personellerimizin bir bölümünü özel idaremizde görevlendirdik. 3 Milli Eğitim, 4 Çevre Müdürlüğümüzden il özel idarede görevlendirme yaptık. Çevre müdürlüğümüzün inşaat takibi olarak yaptığı bir tane kredi yurtlar kurumuna ait bir yurt var. Onun haricinde inşaat yok. Güçlerimizi birleştirerek özel idare bünyesinde yapacağız. Gençlik Spor Müdürlüğüne de ait olabilir yatırım, Artık Ankara'dan takip edilsin istemiyoruz. Bunlar takip edildiği zaman inşaatların kalitesinin ne aşamada olduğunu hep birlikte görüyoruz. Ankara'dan kontroller, mühendisler gidip gelmekle işlerin tam da çözülmediğini hep birlikte görüyoruz. Bu ilçelerin kapalı spor salonlarında da olabilir. Artık teknik personelimizi toplayarak özel idare bünyesinde buradan yapacağız. İkinci aşama, ihale aşaması sürecini kısaltmak amacıyla, işlerimizi burada topladıktan sonra köylere hizmet götürme birliğine aktarmak suretiyle kaynak ve ödeneklerimizi ihalelerimizi oradan yapacağız. Bu şekilde hızlı bir çalışma sergilememiz gerekiyor. Bu şekilde işleri hızlandırmamız, yoluna koymamız mümkün değil" şeklinde konuştu.

"Bunun manası yol yok demek"

Düzce'de köy yollarının durumu ile ilgili de konuşan Vali Dağlı, bin 400 kilometrelik yol ağının hala stabilize olduğunu söyleyerek yeni kaynak oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Vali Dağlı, "İlimizde bildiğiniz gibi 2 bin 700 kilometre yol ağımız var. Bunun bin 400 kilometresi şu an hala stabilize. Yani bunun manası yol yok demek. Yani kışın buralara ulaşamadığımız görülüyor. Buralar sıcak asfalt olmalı. Sıcak asfalt olmazsa biz 2, 3 yıl da bir yapılan asfaltı tamir edeceğiz. Kalan stabilizeyi asfalt yapacağız. Yani 1400 kilometreyi kaç yılda yapacağız. Kısa zamanda bunları yapmamız mümkün görünmüyor. Onun için yeni kaynak oluşturmak durumdayız. Ankara'dan Bakanımızın vasıtasıyla kaynak talebinde bulunacağız, yeni projeler üreteceğiz. Örneğin, biz özel idare kaynakları ile turizm yolu değil, Turizm Bakanlığından aldığımız kaynaklarla il özel idaresine ait olan hem köy yolunu hem o turistik tesise giren köy yolunu yapacağız. Yani kendi kaynağımızı o turizm yolu için harcamamalıyız. Zaten bunlara yetişmemiz mümkün değil" dedi.

"Kime ne faydası var?

Geçtiğimiz hafta Başbakanın talimatı ile 81 İl Özel idaresine 3'er milyon lira kaynak aktarıldığını söyleyen Vali Dağlı, il özel idarenin elindeki gayrimenkullerin kar getirecek şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Dağlı, "Bu da bizim elimizi biraz rahatlatacak. Bundan da ötesi, özellikle biz özel idaresi olarak elimizdeki gayrimenkulleri nasıl değerlendiririz. Bir köyde 50 dönümlük bir arazi var, tapuda özel idareye ait, özel idarenin mal varlığı ama hangi vatandaşımıza faydası var dediğimiz zaman hiç kimseye bir faydası yok. Onun için özellikle gayrimenkullerimizin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Uzmanlarla görüşerek en yüksek kar merci nasıl olacaksa öyle değerlendireceğiz" diye konuştu.

"Başkanımızın düzelteceğine inanıyorum"

2016'nın son ayına damga vuran AVM arkasındaki araziye de değinen Vali Dağlı, bu sorunu Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in çözeceğine inandığını söyleyerek şöyle konuştu: "Bildiğiniz gibi bir arsa konumuz vardı. Sayın belediye başkanımızın da bu konuyu ben düzelteceğine yürekten inanıyorum. Burada da bunu açıkça söylüyorum. Bu gayrimenkulümüzün il özel idaremize tekrar kazandırılması suretiyle özellikle köy yatırımlarında ileride değerlendirmek suretiyle kararlı olacağımızı düşünüyorum."

"Daha dinamik ve seri olmalıyız"

Vali Dağlı, "Kurumumuzun huzuru da çok önemli. Ekiplerimiz gayet güzel çalışıyorlar. Kar yağdığında yollarımız hemen açılıyor. Kar yağdığında ziyaret ettik, bitmeden mesainizi bırakmayın dedik ama bu talimatı vermesek de o arkadaşlar burası bitmeden bırakmayız şeklinde düşünüyorlardı ben bunu hissettim açıkçası. Herkes özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Daha dinamik daha seri olmak zorundayız. Elimizdeki imkanları daha iyi değerlendirmek zorundayız" diyerek konuşmasını tamamladı.
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