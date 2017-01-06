06.01.2017 19:38 Vali Çiçek ekonomiyi değerlendirdi

Muğla Valisi Amir Çiçek Bodrum'da düzenlenen 'Ekonomik İstişare Toplantısına' katıldı Vali Çiçek toplantıda önemli mesajlar verdi. Muğla Valisi Amir Çiçek Bodrum'da düzenlenen "Ekonomik İstişare Toplantısına" katıldı Vali Çiçek toplantıda önemli mesajlar verdi.



Bir Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Vali Çiçek'in yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile birim ve daire amirleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri katıldı.



Toplantıda bir konuşma yapan Muğla Valisi Amir Çiçek istişarenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bodrum gibi bir markanın daha iyi daha güzelleştirilmesi konusunda bugün bir toplantı yapacağız. Siz değerli iş adamlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini masaya yatıralım. İstişare yapıyoruz ama daha da çok yapmamız gerekiyor. Belki birimizin gördüğünü diğeri daha iyi görerek güzelleştirebiliyor"dedi.



Zamanın çok hızlı geçtiğini aktaran Vali Çiçek "Gelin zamana bizler hakim olalım" diyerek konuşmasına şöyle devam etti: "Kaymakamımız yeni göreve başladı ve gelir gelmez gayretli bir şekilde çalışmalara girdi. Bizler her zaman yanındayız, sizler de yanında olacaksınız. Bodrum'daki hizmet kervanında hep beraber olacağız. Gemiye bindik ve hep beraber yöneteceğiz"ifadelerini kullandı.



15 Temmuz hain darbe girişimine de değinen Muğla Valisi Amir Çiçek konuşmasını şöyle sürdürdü: "O gün bu ülkede bir savaş ortamı yaratıp her şeyi yok etmenin denendiği bir gün oldu. Düşmanımızı iyi tanıyacağız. Bu düşman terördür, terörün arkasındaki desteklerdir. Bu FETÖ, PKK kadar, DEAŞ kadar kötüdür. 15 Temmuz'da bunu gösterdi. Allah'a çok şükür başaramadılar. Bizim sağduyulu vatandaşlarımızın, güvenlik görevlilerimizin sayesinde yapamadılar. Bu sefer ekonomiyi baltalamaya çalışıyorlar. Biraz sonra konuşacağımız şey ülkemizin ekonomisini güçlendirmeye dayanıyor. Bodrum'un ekonomisi aynı zamanda Muğla'nın ekonomisidir ve ülkemizin ekonomisidir."



Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti: "Dün yine bir terör eylemi oldu. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin. İnşallah bu zor süreci çok kısa sürede atlatacağız. Sayın Valimizin hitabından sonra soru cevap şeklinde bir toplantı yapacağız. Bir sohbet ortamında Bodrumumuzun sorunlarını istişare edeceğiz. Tabi ki sorunlar çok ama iyi niyet, samimiyet ve birlik beraberlik çok önemli. Buna çok ihtiyacımız var. Biz öncelikle emniyet ve asayişi sağlamaya çalışacağız. Daha sonra eğitim, sağlık, altyapı gibi konulara gireceğiz. Özellikle geçtiğimiz şu zor süreçlerde emniyet ve asayişin sağlanmasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Dünyada ne kadar hain örgüt varsa hepsi birleşti bize karşı eylem yapmaya çalışıyorlar"şeklinde konuştu.



Bodrum'da yaşayan halkın en sık dile getirdiği sorunlara da değinen Kaymakam Yılmaz şunları kaydetti: "Çarpık kentleşme, imar sorunları, sonra susuzluk sorunundan bahsedilmiş. Arıtma, çöplük, trafik ve turizm eğitimi ile eksikliklerden bahsedilmiş. Aklın yolu bir. Bodrum özelinde turizmle ilgili, ekonomiyle ilgili sorunlar gündeme geldiği zaman hepimiz aynı şeyleri söyleyebiliriz. Bu sorunların çözümü konusunda önemli olan çözmeye yönelik bir yola girebilmek, o süreci başlatabilmek. İnşallah da sayın valimizin himayelerinde, vekillerimizin desteğiyle, tüm sivil toplum kuruluşları ve birimlerimizin desteğiyle böyle bir yola girebiliriz diye düşünüyorum"dedi.



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da Bugün sayın Valimizin önderliğinde bir toplantı yapacağız. Böyle toplantıları özlemiştik. Uzun zamandan beri bir araya gelmemiştik. Bu bir araya gelmeler hem daha samimi bir ortam yaratıyor, hem de birbirimizi daha iyi tanıyoruz, daha iyi kaynaşıyoruz.



Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

