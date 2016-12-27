27.12.2016 17:57 Vali Ceylan'dan Çorlu Sanayi Sitesi yönetimine ziyaret

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, S.S. Çorlu Koordine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetimi'ne ziyarette bulundu. Vali Ceylan'a ziyaretinde Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç da eşlik etti. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, S.S. Çorlu Koordine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetimi'ne ziyarette bulundu. Vali Ceylan'a ziyaretinde Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç da eşlik etti.



Vali Ceylan'a Çorlu Sanayi Sitesi ve yönetiminin çalışmaları hakkında yönetim kurulu başkanı Zeki Dobrucalı tarafından bilgiler verildi.



Dobrucalı, "1972 yılında kurulan ve kuruluşundan bu yana büyümesini sürdüren yeni sanayi sitesi bugün 72 iş kolunda 7 - 8 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan ülkemizin sayılı sanayi siteleri arasında yer alıyor. Bugün sanayi sitesi bünyesinde bulunan sosyal tesisler, acente blokları, çarşı blokları dahil bin 200 adet işyerinde farklı faaliyet alanlarında imalat firmaları, oto yedek parça ve tamirat işleri dolayısı ile Trakya bölgesinin kalbi konumuna gelmiş durumda" dedi.



Dobrucalı ayrıca, "Çağımızın tüm teknolojik gerekliliklerini yerine getiren imalat atölyelerini barındıran sanayi sitesi yapı kooperatifi, her türlü motorlu araç tamir, bakım ve yedek parça hizmetini bölgenin yükünün büyük kısmını taşıyacak bir anlayışla sürdürmektedir. Ayrıca sanayi sitesi ülkemizde ihracat yapan büyük kuruluşlara da yan sanayi hizmetlerinde destek sağlayan birçok firmayı da bünyesinde bulundurmaktadır" diye konuştu.



Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Dobrucalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ve Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç'a teşekkür etti.

