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Vali Çelik, 'Yeni yıl heyecan ve umuttur'
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Vali Çelik, 'Yeni yıl heyecan ve umuttur'

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, yeni yıl dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, yeni yıl dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Vali Çelik, "Hüzün ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakarak, büyük bir coşku ve umutla yeni yıla giriyoruz. Yeni yıllar, geçen bir yılın muhasebesinin yapılarak, yaşanan tecrübeler ışığında, çalışmaların gözden geçirilmesine fırsat veren dönüm noktalarıdır. Ülkemizde gerçekleşen büyük atılımların, 2017 yılında da kararlılıkla ilerleyeceğini, istikrarlı büyüme ve kalkınma sürecinin artarak yeni başarılarla taçlanacağına gönülden inanıyorum. Eskişehir yeni yılda enerji ve potansiyelini en verimli şekilde planlayarak tüm dinamikleriyle el ele, kardeşçe, gönül gönüle, dayanışma içinde büyümeye devam edecektir. 2017 yılında, cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e doğru son yedi yıla girmiş olacağız. Bu yedi yılda muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmamız için daha çok çalışmamız, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmemiz gerekmektedir. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, halkımızın huzur ve güvenliğine kasteden hain terör saldırılarına maruz kalarak hayatını kaybeden masum vatandaşlarımızı ve şehit olan güvenlik görevlilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da birlik ve beraberliğimize yönelen bu tehditlerin başarıya ulaşma şansları yoktur. Bizlere düşen, birlik ve beraberlik içerisinde birbirimizi daha çok severek ilimiz ve ülkemiz için çalışmaktır. Birçok sektörde giderek bir cazibe merkezine dönüşen ilimizin yeni gelen yılla birlikte daha fazla gelişmesini sağlamak için hepimize görevler düşmektedir. 2017 yılında da öncelikle başlattığımız projeleri tamamlamak, yeni projeler üretmek, gelecek nesillere daha iyi ve daha müreffeh bir Eskişehir bırakmak için, var gücümüzle birlik ve beraberlik içerisinde aynı azim, kararlılık ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni bir yılı karşılamanın sevincini tüm Eskişehirli hemşehrilerimizle gönülden paylaşır, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa huzur, barış, sağlık, mutluluk ve aydınlık bir gelecek getirmesini diler, saygı değer Eskişehirli hemşehrilerimin, her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarının yeni yılını içtenlikle kutlar sevgi ve saygılar sunarım" diyerek yeni yıl temennilerini dile getirdi.
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