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Vali Çakacak, Muharip Gaziler Derneği'ni Ziyaret Etti
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Vali Çakacak, Muharip Gaziler Derneği'ni Ziyaret Etti

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi'ni ziyaret etti.

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi'ni ziyaret etti.

Kurtuluş Günü kutlamalarının ardından Vali Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Fatih Erhan, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile birlikte muharip gazileri ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Çakacak, şehitlik ve gazilik kavramlarının inancımızda ve kültürümüzde çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti. Bir toprak parçasının vatan olabilmesi için şehit ve gazi kanıyla sulanması gerektiğini dile getiren Çakacak, "Atalarımız, Anadolu'yu bize vatan yapabilmek için büyük bedeller ödemiş, her karışını şehit ve gazi kanlarıyla sulamışlardır. Bizler de bize emanet edilen bu kutsal vatan topraklarını kıyamete kadar gözümüz gibi koruyacak, gerekirse atalarımız gibi bedel ödemekten kaçınmayacağız" dedi.

Devletin ve milletin şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Çakacak, "Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Yüce Türk Milleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanınızda olmaya ve size destek vermeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

15 Temmuz kalkışmasına da değinen Çakacak, yüce milletin, 15 Temmuz'da düzenlenen büyük oyunu bozarak birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtladığını kaydetti.

Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız da gazilere ve ailelerine gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla Vali Çakacak'a şükranlarını sundu.

Vali Çakacak ve Eşi Kevser Çakacak, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Evi ve Müzesi'nde açılan "Atatürk Mersin'de" konulu fotoğraf sergisini de gezdi. Gazeteci Haldun Okdemir'in koleksiyonundan 36 fotoğrafın da bulunduğu toplam 762 fotoğraftan oluşan sergiyi ilgiyle inceleyen Vali Çakacak ve Eşine Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer, KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve İl Kültür Müdürü Bahaettin Kabahasanoğlu da eşlik etti. Okdemir, Çakacak'a günün anısına bir Atatürk fotoğrafı takdim etti.
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