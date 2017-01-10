Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Vali Çakacak, gazetecileri yalnız bırakmadı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Vali Çakacak, gazetecileri yalnız bırakmadı

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi. Çakacak, gazetecilerle birlikte çorba içerek sohbet etti.

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi. Çakacak, gazetecilerle birlikte çorba içerek sohbet etti.

MGC tarafından Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında çorba etkinliği düzenlendi. Vali Çakacak da etkinliğe katılarak, gazetecileri yalnız bırakmadı. MGC binasında düzenlenen etkinliğe ayrıca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, MGC Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal ile cemiyet üyesi gazeteciler katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Çakacak, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. 10 Ocak'ın aynı zamanda 'İdareciler Günü' olduğunu anımsatan Çakacak, böyle anlamlı bir günde basın mensupları ile il idarecilerinin bir araya gelmesine vesile olmasından dolayı Cemiyet Başkanı Ahmet Ünal'a teşekkür etti.

Basın mensuplarının büyük bir çaba gerektiren zor bir mesleği icra etiklerini ifade eden Çakacak, kamuoyunun zamanında ve doğru bilgi almasında basının önemli bir rolü olduğunun altını çizerek, "Sizler ülkemizin ve ilimizin basın emekçileri olarak, bu önemli görevi yürütürken belki de tüm imkanlarınızı zorlayarak ilkeli ve doğru habercilik uğraşısı ve çabası içerisindesiniz. 24 saat esasına dayalı olarak ifa ettiğiniz gazetecilik mesleği, aynı zamanda kamuyu ilgilendiren işlerin duyurulmasında, ayrıca varsa eksiklik ve aksaklıkların tespit edilip ortaya konmasında da önemli bir işlevi içerisinde barındırmaktadır" dedi.

Basın kuruluşlarının, tıpkı 15 Temmuz'da görüldüğü gibi demokrasinin gelişmesine de son derece önemli katkı sunduklarını vurgulayan Çakacak, "Çünkü o elim gecede Sayın Cumhurbaşkanımız yüce milletimizi basın kuruluşlarımız vasıtasıyla meydanlara çağırdı. Milletimizin yanında tavır koyarak o hain kalkışmanın bertaraf edilmesinde önemli rol oynayan tüm basın kuruluşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kamuoyunun aydınlatılmasında kamunun da en az basın kadar sorumlu olduğuna dikkat çeken Çakacak, devlet olarak çalışan gazetecilerin ve basın emekçilerinin her zaman yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

MGC Başkanı Ünal ise "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığımız bu günde mütevazı bir program hazırladık. Bu günün İdareciler Günü de olmasından dolayı ilimizin değerli yöneticilerini etkinliğimize davet ettik. Başta Sayın Valimiz olmak üzere etkinliğimize katılan tüm idarecilerimizin gününü kutluyorum. Dün ayrıca Sarıkamış Şehitleri'ni 102'nci Anma Günüydü. O yüzden bugün düzenlediğimiz çorba ikramı etkinliği ile bir nevi şehitlerimizi de yad etmek istedik. Tüm aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çakacak, Kocamaz ve diğer belediye başkanları, gazetecilerle birlikte çorba içti.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Soygun girişimi hastanede bitti
Soygun girişimi hastanede bitti
Başkan Kadıoğlu, ESBİM mülakatına katıldı
Başkan Tarhan'dan sel mağdurlarına destek çağrısı
Bilecik'te spora kar engeli
Nasrullah Meydanı ihalesi 23 Ocak'ta yapılacak
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
CHP'li vekilden tehdit: İç savaş çıkar
CHP'li vekilden tehdit: İç savaş çıkar
KPSS tercih sonuçları açıklandı!
KPSS tercih sonuçları açıklandı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Soygun girişimi hastanede bitti
Soygun girişimi hastanede bitti
Soygun girişimi hastanede bitti
Soygun girişimi hastanede bitti
Başkan Kadıoğlu, ESBİM mülakatına katıldı
Başkan Kadıoğlu, ESBİM mülakatına katıldı
Başkan Tarhan'dan sel mağdurlarına destek çağrısı
Başkan Tarhan'dan sel mağdurlarına destek çağrısı
Bilecik'te spora kar engeli
Bilecik'te spora kar engeli
Nasrullah Meydanı ihalesi 23 Ocak'ta yapılacak
Nasrullah Meydanı ihalesi 23 Ocak'ta yapılacak
Sosyal medyada PKK propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
Sosyal medyada PKK propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
Yangında, babanın cesedine ulaşıldı
Yangında, babanın cesedine ulaşıldı
Rektör Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi
Rektör Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi
Jandarma eroin ve esrar ele geçirdi
Jandarma eroin ve esrar ele geçirdi
İnsan beyninin nasıl işlediği bu programda tartışılacak
İnsan beyninin nasıl işlediği bu programda tartışılacak
'Değişimin Habercisi Salihli' 2. yaşını doldurdu
'Değişimin Habercisi Salihli' 2. yaşını doldurdu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English