29.12.2016 10:11 Vali Azmi Çelik ve eşi Emel Çelik, sevgi evlerini ziyaret etti

Eskişehir Valisi Azmi Çelik ve eşi Emel Çelik, sevgi evlerinde yaşamlarını sürdüren çocukları ziyaret etti. Eskişehir Valisi Azmi Çelik ve eşi Emel Çelik, sevgi evlerinde yaşamlarını sürdüren çocukları ziyaret etti.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sevgi Evleri" projesi kapsamında aile ortamında yaşamlarını sürdüren çocukları evlerinde ziyaret eden Vali Çelik ve eşi Emel Çelik, aile şefkati içerisinde hayatlarını devam ettiren çocukların, hem eğitim hem de sosyal faaliyet alanında daha başarılı olacaklarını söyledi.



Çocukların kendilerine bir emanet olduğunu bildiren Vali Çelik, "Çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmeleri için devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Yavrularımızın iyi bir eğitim almaları, spor, müzik ve sanat gibi sosyal aktivitelerin içerisinde bulunmaları bizim için büyük önem arz etmektedir. Çocuklarımıza özgüvenlerini kazandırmak, vatana ve millete faydalı birer insan olmalarını sağlamak devlet olarak bizim görevimizdir. Bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızın mutlu ve huzurlu bir şekilde yetişmesi en büyük dileğimizdir. Devletimize ve milletimize emanet edilmiş çocuklarımıza göstereceğimiz sevgi, onların yaşamlarına güzellikler katacaktır" dedi.



Yapılan çalışmalar hakkında Vali Çelik'e bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sultan Murat Aydın ise, yaş ortalamalarına göre her evde 5 çocuğun ikamet ettiğini, böylelikle aynı yaş grubunda olan çocukların birbirlerinin derslerine de yardımcı olduğunu söyledi. Müdürlük olarak çocukların özgüvenlerini arttıracak aktiviteler yaptıklarını aktaran Müdür Aydın, sevgi evleri projesi ile birlikte aile ortamında yetiştirilen çocuklarda büyük bir değişim yaşandığını belirtti.



Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Çelik ve eşi Emel Çelik, bol bol sohbet ettiği çocuklara ziyaretin sonunda kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

