30.12.2016 15:01 Vali Azizoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Vali Azizoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sevinçlerinden çok üzüntü ve kederlerini birlikte paylaştığımız 2016 yılını geride bırakarak, 2017 yılına ilk adımımızı atıyoruz. Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç, yeni bir umut demektir. Her yeni yıl, canlanan umutların, özlemlerin, beklentilerin, mutlu yarınların habercisidir. Yeni yılın, ülkemiz genelindeki yurttaşlarımıza ve tüm insanlığa, sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Her şeyin en iyisine, en güzeline lâyık olan yurttaşlarımızın, Erzurum'da yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak üzere, İl mülki hudutları dâhilinde gerekli önlem ve tedbirlerin alındığını belirtmek istiyorum. Yeni yılda en çok ihtiyacımız olan şey, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek korumak, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve bir tek vücut gibi kenetlenişimizi tüm dünyaya göstermektir. Bu duygularla, Erzurum'daki yurttaşlarımızın, mesai arkadaşlarımın, yeni yılı ilimizde geçiren konuklarımızın ve değerli basın mensuplarının, 2017 yılının sağlık, huzur ve mutluluklarla dolu geçirmesini ve hepimizi toplumsal huzura daha çok yaklaştıran bir yıl olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

