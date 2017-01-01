01.01.2017 14:08 Vali Alpman, yeni yıla güvenlik güçleriyle girdi

Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile birlikte kentin giriş noktalarında nöbet tutan polis ve askerleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile birlikte kentin giriş noktalarında nöbet tutan polis ve askerleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.



Vali Ahmet Turgay Alpman ve İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, şehrin çeşitli yerlerinde bulunan trafik denetleme, arama ve kontrol noktalarında görev yapan emniyet mensupları ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek baklava ikramında bulundu. Görevli personelle sohbet ederek, çay içen Vali Alpman ve Emniyet Müdürü Orhan Çevik'e polisler sıcak çorba ikram etti.



Yılbaşı dolayısıyla güvenlik noktalarını ziyaret ettiklerini belirten Vali Alpman, "Herkes evinde rahat uyusun diye güvenlik güçlerimiz 24 saat esasıyla şehrin giriş çıkış noktalarında bu kış gününde nöbet tutuyor. Kendilerinin yalnız olmadıklarını hissettirmek adına Emniyet Müdürümüz Orhan Çevik ile birlikte ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladık. 24 saat nöbet tutan tüm çalışanlarımızın da Allah yardımcısı olsun" dedi



Daha sonra Iğdır Devlet Hastanesine geçen Vali Alpman, burada Başhekim Nevruz Erez tarafından karşılandı. Hastanedeki son durum hakkında Erez'den bilgi alan Vali Alpman, acilde görevli doktor, hemşire, hasta ve görevli polislerin de yeni yılını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

