31.12.2016 20:26 Vali Aktaş, hastane ve emniyet çalışanlarını ziyaret etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay yeni yıl öncesi bir dizi ziyaretlerde bulundu. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay yeni yıl öncesi bir dizi ziyaretlerde bulundu.



Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ve beraberindekiler ilk olarak Nevşehir Devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ve yakınlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutlarken hasta yakınları ile bir süre sohbet ettiler. Ardından İl Jandarma Alay Komutanlığı, polis uygulama noktaları ve Nevşehir Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek devam eden Vali Aktaş nöbetçi polislerin yeni yılını kutladı.



Aktaş ve Açıkgöz, emniyet mensuplarının yeni yılını kutlayarak bir süre sohbet etti.

