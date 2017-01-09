09.01.2017 18:30 Vali Akaş'tan Çalışan Gazeteciler Gününe kutlama

Karabük Valisi Mehmet Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Karabük Valisi Mehmet Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.



Vali Mehmet Aktaş, gazeteciliğin, fedakarlık isteyen, şartları ağır olan önemli bir meslek olduğunu belirtti.



Gazeteciliğin, televizyonculuk, radyo yayıncılığı, internet haberciliği gibi alanlarda önemli gelişmeler gösterdiğini kaydeden Aktaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Temel işlevi insanlara bilgi akışını sağlamak ve toplumsal olaylara ayna tutmak olan medya, demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. İletişim, teknoloji ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok önemli bir vizyon üstlenmiştir. Günümüz iletişim çağında, yaşadığımız dünyada meydana gelen gelişmelerden haberdar olabilmemiz ve bu bilginin en hızlı, en güvenli ve en temiz haliyle bizlere ulaşabilmesi için oldukça uzun bir geçmişe sahip gazetecilik mesleği bugün daha modern yöntemlerle icra edilmektedir. 1972 yılından bu yana 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır. İnsanların haberlerden edindikleri bilgiler doğrultusunda hayatlarına ve dünyaya bakış açılarına yön verdikleri süreçte zihinler bulandırılmadan, doğru ve hızlı bilgi sunulurken gazetecilerin basın meslek ilkelerine ve evrensel doğrulara bağlı kalmalarını arzu etmekteyiz. Buradan hareketle insanların başvurdukları bu haber kaynaklarının basın meslek ve ahlak ilkelerinde belirtilen hususlara dayanması, basının gücünün doğrudan ve halktan yana kullanılmasıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, haberin tehdit ve baskı unsuru olarak kullanılmaması gerçek gazeteciliğinin en önemli göstergesidir."

