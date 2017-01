05.01.2017 20:26 Vali Ahmet Okur, El Bab gazisini ziyaret etti

Uşak Valisi Ahmet Okur, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Ercan Eser'i Banaz İlçesi Hasan Köyündeki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 4 ay tedavi gördükten sonra tedavisine evinde devam edilen Uzman Çavuş Ercan Eser'in sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Okur, gazi Eser'in ailesi ile de görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.



Gazi Eser'in tedavisinin tüm imkanlar kullanılarak evinde devam edeceğini ifade eden Vali Okur, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Güvenlik güçlerimiz ülkemizin bekası ve istikbali için hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız dışında gece-gündüz, kar kış demeden terör örgütleri ve teröristlerle mücadele ediyor. Allah onların yardımcısı olsun. Vatanı uğruna şehadet şerbetini içmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır,gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.



Vali Ahmet Okur, Gazi Uzman Çavuş Ercan Eser'i ziyaretinin ardından Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Amirliği'ne PKK'lı teröristlerce bomba yüklü hafriyat kamyonuyla gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memuru Erhan Öztürk'ün babası Metin Öztürk ve annesi Emine Öztürk'ü evlerinde ziyaret etti.



Her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ederek bir araya geldiklerini ifade eden Vali Okur, "Şehitlerimizin aileleri bizlere şehitlerimizden bırakılan birer emanettir. Onların her zaman yanındayız. Ancak bizler ne yaparsak yapalım vatan uğruna canlarını veren evlatları için yaşadıkları acıyı dindiremeyiz. Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz" dedi.



Vali Ahmet Okur ziyaretlerinin ardından yeni hizmete açılan Banaz Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yalçın Atlı ve Hastane Başhekimi Opr. Dr. Mustafa Aladağ'dan bilgi alan Vali Okur, hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunup, çiçek takdim etti.



Ziyaret ve incelemeleri sırasında Vali Ahmet Okur'a, Vali Yardımcısı ve Banaz Kaymakam Vekili Sait Topoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Nedim Selbisu, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yalçın Atlı, İl Genel Meclisi Üyeleri ve ilçe kurum müdürleri eşlik etti.