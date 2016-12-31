31.12.2016 12:34 Vali Ahmet Hamdi Nayir: 2017 barışın ve hoşgörünün egemen olduğu bir yıl olsun

Vali Ahmet Hamdi Nayir, 2017 yılının, Türkiye, dünya ve insanlık için, barışın ve hoşgörünün egemen olduğu, şiddetten ve çatışmalardan uzak güzel günler getirmesi dileğinde bulundu. Vali Ahmet Hamdi Nayir, 2017 yılının, Türkiye, dünya ve insanlık için, barışın ve hoşgörünün egemen olduğu, şiddetten ve çatışmalardan uzak güzel günler getirmesi dileğinde bulundu.



Vali Nayir, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm insanlığın büyük ümitler beslediği, yeni bir dönemin başlangıcı olan bu günlerin, geride bırakılan dönemin muhasebesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.



Vali Nayir, mesajında şunları ifade etti: "Dünyamızın dört bir yanında devam etmekte olan savaştan, terör ve şiddetten, açlıktan, yoksulluktan insanlığın kurtulması; sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, temel insan hak ve hürriyetlerinin her yerde sağlandığı bir dünya ortak özlemimizdir. Yeni bir yıl, yeni başlangıçları ve umutları beraberinde getirmektedir. Tüm Kütahyalı hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, yeni umutlarla karşıladığımız 2017 yılının, ülkemiz, dünyamız ve tüm insanlık için, barışın ve hoşgörünün egemen olduğu, şiddetten ve çatışmalardan uzak güzel günler getirmesini dilerim." (EFE)

