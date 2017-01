06.01.2017 12:17 Vali Abdullah Erin Gerger ilçesinde incelemelerde bulundu

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ile birlikte Gerger İlçesini ziyaret etti. Adıyaman Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ile birlikte Gerger İlçesini ziyaret etti.



Vali Abdullah Erin ve beraberindeki heyeti Gerger Hükümet Konağı önünde Gerger Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Gerger Belediye Başkanı Zeynal Aslan ve ilçe kurum amirleri karşıladı.



Karşılama sonrası Kaymakamlık makamına geçen Vali Abdullah Erin, Samsun Ayvacık Kaymakamlığı görevinden Gerger Kaymakamlığı görevine atanan Can Kazım Kuruca'yı makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.



Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Gerger Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Vali Abdullah Erin ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.