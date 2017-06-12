Valbuena yola çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena İstanbul'a doğru yola çıktı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena İstanbul'a doğru yola çıktı. Sosyal medya hesabından havalimanında çekilmiş fotoğrafını paylaşan 32 yaşındaki Fransız oyuncu, "Hedef İstanbul" notunu paylaştı. Valbuena'nın saat 16.30 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.
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