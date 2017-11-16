16.11.2017 17:07 Valbuena ve Isla'dan kötü haber

Fenerbahçeli futbolcular Mathieu Valbuena ve Maurico Isla'nın Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyeceği açıklandı. Fenerbahçeli futbolcular Mathieu Valbuena ve Maurico Isla'nın Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Fenerbahçe'ye Sivasspor maçı öncesi kötü haber geldi. Milli takım arasında sakatlıkları iyileşmeyen Mathieu Valbuena ve Maurico Isla yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalışmadı. İdmanda takımdan ayrı düz koşu yapan Valbuena, daha sonra fizyoterapist eşliğinde topla çalışma gerçekleştirdi. Isla ise salonda çalışma yaptı.

İki futbolcunun Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyeceği de bildirildi. Sakatlığı devam eden futbolcuların dışında Robin Van Persie de sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı salonda çalışma yaptı.

(Bora Akyol - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

